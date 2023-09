Caso Ricardo Horta: FIFA dá razão ao Málaga e obriga Sp. Braga a pagar mais de 12 milhões de euros

A FIFA deu razão ao Málaga no caso Ricardo Horta e condenou o Sp. Braga a pagar um total de 12,3 milhões de euros, segundo o 'As'. Este valor, revela a mesma fonte, será repartido praticamente a meias entre o clube espanhol - que encaixa 6 M€ - e os representantes do jogador.Os espanhóis reclamavam esta quantia depois da recusa dos minhotos em vender o internacional português no último verão, em que os encarnados fizeram uma proposta próxima dos 17 milhões de euros.Nesse sentido, o Málaga acusou o Sp. Braga de ter quebrado o compromisso entre os dois clubes, que teriam acordado que os bracarenses aceitariam uma oferta igual ou superior a 10 milhões de euros.Segundo apurou, o Sp. Braga discorda totalmente da decisão da FIFA, até porque dela não consta os fundamentos. Os guerreiros vão solicitar os fundamentos da decisão do organismo que tutela o futebol mundial e, depois, apresentarão recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), confiando os minhotos que aí a decisão será revertida em seu favor.