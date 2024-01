Castro despede-se do Sp. Braga: «Dei tudo o que tinha...»

Após três épocas e meia, o médio André Castro deixou o Sp. Braga para rumar ao Moreirense. Rescindiu o vínculo que era válido até ao fim da presente época e assinou um acordo com os cónegos válido até junho de 2025.O experiente jogador, de 35 anos, deixou esta noite uma mensagem de despedida dos guerreiros nas redes sociais. "Gostava que esta mensagem de despedida deste grande clube fosse a melhor mensagem de despedida de sempre, mas o que eu mais quero é que fiquem com a memória dos momentos que passamos juntos e não a minha despedida! Obrigado por tantas pessoas boas que aí conheci e pelos momentos de imensa alegria que vivemos juntos! É isso que eu levo comigo. Nunca me esquecerei tudo o que passamos juntos! Escusado será dizer que dei tudo o que tinha, mas vocês ainda me deram mais! Adoro-vos SC Braga", escreveu Castro.Nas três épocas e meia ao serviço dos bracarenses, marcou 5 golos em 112 jogos. Esta temporada, foi o herói do único triunfo do Sp. Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo marcado o golo da vitória por 3-2 em casa do Union Berlim, já nos descontos.