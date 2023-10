Castro: «É um golo que nunca vou esquecer»

Castro saltou do banco com a convicção de que o Sp. Braga ainda conseguiria chegar à vitória, mas longe de imaginar que seria ele o herói da noite em Berlim. "Estas coisas têm-me acontecido ao longo da carreira, é um golo que nunca vou esquecer. Estava no banco, com o resultado em 2-0, e dizia aos meus colegas: 'Vamos ganhar hoje'", começou por dizer, à Eleven.

"Isso transmitiu-se para a equipa, foi uma estrelinha que tive, mas que a equipa mereceu, porque penso que fomos melhores. Por vezes, temos de estar mais preparados para quando vamos perder a bola e alguns erros que ainda cometemos, mas somos uma equipa que não desiste e para mim é uma noite de sonho. Eu vivo para isto, amo o que faço e ter momentos destes com os meus companheiros é único", acrescentou Castro, que recebeu um forte abraço do treinador Artur Jorge após o golo decisivo.

"Isto é sentir o apoio de todos, foi muito bom termos vindo aqui ganhar, contra um excelente adversário, com grandes jogadores, excelentes adeptos e num estádio magnífico. A vitória significa muito. Há duas equipas favoritas, por isso ainda significa mais termos ganho estes três pontos", concluiu o camisola 88.

De volta... ao fim de 11 anos

Castro não jogava na fase de grupos da Liga dos Campeões desde 6 de novembro de 2012, num Dínamo Kiev-FC Porto. Nesse desafio, entrou aos 79’ e jogou ao lado de... João Moutinho.



*Com João Albuquerque