Castro: «Não me vou livrar do amor que sinto pelo Sp. Braga»

Castro renovou esta semana o seu contrato com o Sp. Braga, permanecendo na Pedreira até junho do ano que vem. O médio, de 35 anos, foi o protagonista da rubrica 'Perfil Guerreiro', emitida este sábado pela Next, o canal do clube, onde falou da sua experiência nos guerreiros e não só."Acho que já trazia o guerreiro dentro de mim quando cheguei ao Sp. Braga. A vontade de vencer, tentar evoluir, fazer o melhor para ajudar o grupo, é algo que caracteriza este grande clube. Aprendi a amar, isto no futebol nunca se sabe até quando vai ser, mas isso para mim não é importante. O que é importante é que o que eu sinto por este clube e pelas pessoas – porque o clube são as pessoas – o amor que sinto por este clube é algo que não me vou livrar dele. Vai ficar comigo para a vida", referiu."Não digo isto para ficar bem: sou completamente apaixonado pelo Sp. Braga e adoro estar aqui, adoro representar este clube e os adeptos, adoro que as pessoas vejam em mim algo bom, que faz parte do Sp. Braga. A minha imagem, juntamente com a do clube, que até é parecida, e se eu conseguir dentro do campo - jogando muito ou pouco - contribuir para que as pessoas gostem de mais e ainda mais um pouco do Sp. Braga, serei a pessoa mais feliz do mundo", acrescentou, tendo também lembrado que o 1.º amor no futebol foi o FC Porto."Claro que não escondo, falar de mim era impossível não falar doFC Porto, tantos anos que passei lá e tantas coisas que conquistei, tenho muitas ligações ao clube mesmo em família, o meu tio Miguel Castro jogava no Porto, infelizmente morreu aos 19 anos com cancro. Chamam-me Castro em homenagem a ele, porque eu era André e o último nome era Pereira, pedi para me chamarem Castro por causa dele. É o clube da minha família", referiu.Castro elogiou ainda o grupo de trabalho que integra no Minho, desde 2020/21. "É um grupo sempre pronto a aprender. É um grupo que já está formado. Quando cheguei senti que já havia organização de grupo. E é fácil entrar no grupo. Há uma ligação entre todos muito importante e para isso há pessoas que são como pilares. Vou ter de referir um, porque para mim ele é que simboliza o Sp. Braga e o que é viver em Braga, que é o Tiago Sá", apontou Castro.