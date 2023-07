Castro: «Temos um grupo competitivo, vamos querer dar dores de cabeça ao mister...»

Autor do golo que fixou o 2-0 final do Sp. Braga diante do Nice , o médio André Castro começou por agradecer o apoio dos adeptos e aproveitou também para destacar a forma como o plantel trabalhou para... dar trabalho a Artur Jorge."Fizemos um bom jogo e contámos com o apoio desta massa adepta espectacular. Contamos com eles para os jogos que ai vêm neste mês que são muito importante", começou por comentar o médio, que em seguida fez também um balanço da pré-época."Foi muito boa. Defrontámos equipas competitivas e a nossa equipa tem vindo a evoluir. Todos os jogadores querem jogar. Temos um grupo competitivo e todos vamos querer dar dores de cabeça ao mister porque se ele tiver dificuldades em escolher o melhor onze vai ser melhor para o clube. É para isso que estamos a trabalhar"O próximo jogo será já bastante importante, com uma pré-eliminatória de Champions diante do Backa Topola, e médio sabe disso. "Vamos começar a época com jogos importantíssimos, a decidir. É bom começar com esta expectativa da Liga dos Campeões."E quanto à luta pelo título? "Queremos fazer uma época melhor do que a do ano passado. Na época passada fizemos um trabalho espectacular e este ano queremos melhorar".