Cher Ndour dado como muito próximo do Sp. Braga

Cher Ndour está a ser dado como estando muito próximo de reforçar o Sp. Braga, de acordo com informação de Fabrizio Romano, especialista em assuntos de mercado.Segundo a sua publicação, o médio de 19 anos deve chegar por empréstimo do Paris Saint-Germain, com quem tem contrato até 2028, sendo que o acordo estará quase fechado e que os testes médicos do jogador irão decorrer nos próximos dias.O médio italiano chegou ao PSG no passado verão, depois de três anos ligado ao Benfica, tendo passado pelos sub-19, sub-23 e equipa B das águias. E até conseguiu estrear-se em jogos oficiais pela equipa A do Benfica, no jogo com o V. Guimarães, em março do ano passado. No PSG, tem 4 jogos cumpridos, três dos quais na Ligue 1.Recorde-se que o PSG é presidido por Nasser Al-Khelaifi, o líder da Qatar Sports Investments (QSI), que é também acionista do Sp. Braga desde outubro de 2022, tendo atualmente 29,60% das ações da SAD arsenalista.