Cher Ndour está por horas

Está por horas o anúncio formal de Cher Ndour como reforço de inverno do Sp. Braga, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal. O jogador já estará em Braga e o acordo com o Paris Saint-Germain é de empréstimo até ao final da temporada, sendo provável que não exista opção de compra. Ndour tem contrato em vigor com o PSG até junho de 2028, ele que chegou à cidade luz no passado verão, depois de três anos ligado ao Benfica. O PSG é presidido por Nasser Al-Khelaïfi, o líder da Qatar Sports Investments (QSI), que é também acionista do Sp. Braga desde outubro de 2022, tendo atualmente 29,60% das ações da SAD.