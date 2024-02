Cher Ndour na lista do Sporting de Braga para a Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Cher Ndour, último reforço do Sporting de Braga, integra a lista de jogadores dos minhotos, hoje divulgada pela UEFA, para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

O jogador italiano de 19 anos chegou a Braga nos últimos dias de janeiro, emprestado pelos franceses do Paris Saint-Germain, e é a grande novidade em relação à última lista, sendo de registar ainda a inclusão na lista A do jovem médio brasileiro Kauan Kelvin, também de 19 anos, que tem alinhado sobretudo na equipa secundária dos 'arsenalistas'.

De registar as saídas de André Horta e Castro, o primeiro emprestado aos gregos do Olympiacos e o último de saída para o Moreirense.

Além dos 25 jogadores da lista principal, onde estão incluídos quatro atletas de forma a cumprir a cota de jogadores formados no clube (Tiago Sá, Miguel Vilela, Vasco Moreira e Álvaro Djaló), o Sporting de Braga inscreveu mais 11 jogadores pela lista B, reservada a futebolistas nascidos de 01 de janeiro de 2002 em diante, com destaque para o guarda-redes Hornicek, suplente de Matheus esta época, e Roger, jogador habitualmente chamado pelo treinador 'arsenalista', Artur Jorge.

O Sporting de Braga recebe os azeris do Qarabab, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em 15 de fevereiro (20:00), jogando a segunda mão uma semana depois (22), no Azerbaijão.

Lista A atualizada dos jogadores inscritos pelo Sporting de Braga na Liga Europa:

- Guarda-redes: Matheus e Tiago Sá.

- Defesas: Víctor Gómez, Niakaté, Serdar, José Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marín, Borja e Miguel Vilela.

- Médios: Al Musrati, Cher Dnour, Zalazar, Vítor Carvalho, Pizzi, Vasco Moreira e João Moutinho.

- Avançados: Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta, Banza e Kauan Kelvin.