Cidade Desportiva do Sp. Braga hoje inaugurada

A segunda fase da Cidade Desportiva do Sp. Braga será hoje inaugurada com toda a pompa que a circunstância merece. O clube convidou todos os adeptos e sócios a estarem presentes nos vários momentos preparados durante todo o dia, a partir das 11 horas, sendo que a inauguração oficial acontece ao final da tarde com todos os ilustres presentes. A Cidade Desportiva tem uma área total superior a 30 hectares, dotando os arsenalistas de todas as valências de um clube de topo.