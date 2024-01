Claque do Sp. Braga reitera boicote à Allianz Cup: «É hora de dizer basta»

Os ‘Ultras Bracara Legion 2003’ reiteraram o boicote aos jogos da Allianz Cup. Através de um comunicado nas redes sociais, a claque do Sp. Braga confirmou que não se vai deslocar a Leiria para apoiar a equipa no duelo de amanhã, frente ao Sporting, a contar para as meias-finais da prova, mantendo-se contra a possibilidade de a final four da prova vir a ser disputada em território estrangeiro num futuro próximo, à semelhança do que acontece com a Supertaça de Itália."No dia 27 de Outubro do ano transato, nós, os , anunciamos publicamente que boicotaríamos os jogos da Taça da Liga, uma vez que esta competição passará a ser disputada a partir da próxima temporada em território estrangeiro.Depois de assumirmos essa posição, o nosso clube realizou dois jogos a contar para a fase de grupos dessa mesma competição, tendo alcançado a qualificação para a final four, cuja meia-final disputará na próxima terça-feira, na cidade de Leiria.Apesar de, tal como anunciamos no primeiro comunicado, ser extremamente doloroso para nós não marcar presença no estádio para apoiar a nossa equipa, o nosso posicionamento mantém-se porque as circunstâncias em nada se alteraram.Na semana que passou, tivemos um claro vislumbre do que nos espera, com a realização da Supertaça de Itália na Arábia Saudita, e tornou-se viral a fotografia do jogo entre Fiorentina e o Nápoles, com um estádio às moscas. Voltamos a reiterar o alerta a todos os adeptos, do e restantes clubes, de que se não formos capazes de unir esforços e lutar por uma causa comum, imagens como esta repetir-se-ão vezes sem conta no futuro.É hora de dizer basta, lutar hoje para travar esta insaciável ganância por mais e mais milhões, atirando os interesses dos adeptos para o caixote do lixo, e gritar bem alto aos senhores que tutelam o nosso futebol que é hora de ouvir a nossa voz.Além das razões anteriormente expostas, vimos a liga de clubes a exigir bilhetes nominais, reforçando esta linha securitária e que devassa a privacidade e direitos individuais de todos os adeptos, que aparentemente se tratam de cidadãos de segunda.CONTRA O FUTEBOL NEGÓCIO, PELO FUTEBOL DO POVO!"