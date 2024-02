Claques do Sp. Braga deixaram o Estádio Municipal de Braga durante o jogo com o Farense

Os elementos das claques 'Bracara Legion' e 'Ultra Red Boys', afetas ao Sp. Braga, que se encontravam nas bancadas do Estádio Municipal de Braga a assistir ao encontro com o Farense, abandonaram o recinto no início da 2.ª parte, deixando o sector habitualmente destinado a ambas despido de adeptos.Ao que tudo indica, o abandono das claques aconteceu após um dos líderes da claque 'Bracara Legion' ter sido expulso do estádio pela PSP, segundo confirmou fonte do Sp. Braga após o final da partida.Já durante o primeiro tempo, aos 12 minutos da partida, as claques tinham exibido duas tarjas de contestação com a mensagem: "Não apertem as revistas, apertem com os artistas." A exibição das palavras foi acompanhada por aplausos dos restantes adeptos e cânticos a entoar "o Braga somos nós".