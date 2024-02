Claques do Sp. Braga fazem apelo para a Assembleia Geral deste sábado

Os sócios do Sp. Braga estão convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária que se realiza este sábado, a partir das 9h30, na Arena SC Braga, o novo pavilhão do clube. A reunião magna destina-se a discutir e votar sobre a proposta de alteração de estatutos do Sp. Braga.Ora, na véspera de uma AG importante, as duas claques dos guerreiros emitiram notas nas redes sociais a propósito a apelar à forte adesão dos associados."Será um dia de extrema importância para o futuro do nosso clube, talvez um dos mais importantes das últimas décadas. Em causa estão propostas de alteração significativas, que poderão mudar para sempre os destinos do nosso emblema. Portanto, apelamos a todos os nossos membros, bem como aos restantes associados, que se mobilizem e façam os possíveis para comparecer", começa por referir a claque 'Bracara Legion'."Defendemos uma visão associativista e democrática para o clube e, para que tal aconteça, é necessário que os sócios se envolvam no quotidiano e nos momentos de decisão, participando ativamente na vida desta centenária coletividade. Esperamos sinceramente que esta AG decorra num ambiente pautado pelo respeito e cordialidade entre todos", acrescenta ainda.Os 'Red Boys' apelam à "adesão massiva e ao voto com consciência". "Esta é a jornada mais importante, não só do campeonato, como do futuro do nosso Clube como o conhecemos, por isso a melhor forma de conquistar os 3 pontos é a adesão em massa e o voto com consciência. Escusado será dizer, que a presença de todos os associados do Sporting Clube de Braga, com principal incidência dos membros do nosso grupo, é obrigatória", aponta a publicação dos 'Red Boys'.A proposta de alteração dos estatutos foi apresentada em janeiro pelo Conselho Geral do Sp. Braga, sendo que um dos pontos que tem gerado mais debate prende-se com o artigo 110.º, número 2. Na atual redação dos estatutos, prevê-se que "será mantida, direta ou indiretamente, a maioria do capital social" das sociedades desportivas onde o clube participe, neste caso específico, a SAD. Na proposta de alteração estatutária, este número 2 é simplesmente eliminado e a explicação do Conselho Geral aponta para uma norma que se tornou "incongruente e obsoleta".