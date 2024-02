Espanhóis avançam que Athletic Bilbao assegurou Álvaro Djaló para a próxima época

Os espanhóis do 'El Chiringuito' avançam, esta terça-feira que o Athletic Bilbao já assegurou a contratação de Álvaro Djaló para a próxima temporada. O jogador, recorde-se, tem contrato com o Sp. Braga até junho 2027, renovado em setembro do ano passado, e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. E, segundo apurou, a SAD minhota aponta a um encaixe próximo desse valor.Álvaro Djaló tem 13 golos e 3 assistências na conta pessoal desta temporada, num total de 34 jogos disputados nas diversas competições. O jogador há muito tempo que é cobiçado pelo Athletic Bilbao, ele que tem ligação àquela zona do País Basco, pois, apesar de ter nascido em Madrid, cresceu na cidade de Bilbau.