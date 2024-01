Espanhóis avançam que Sevilha apresentou proposta por Abel Ruiz

O Sevilha apresentou uma proposta por Abel Ruiz, avançou a Agência EFE esta terça-feira. Segundo fontes próximas do negócio, o emblema espanhol pretende obter o avançado do Sp. Braga por empréstimo até ao final da época, com opção de compra.

De acordo com a imprensa do país vizinho, Abel Ruiz já terá dado o 'sim' à oferta do clube da Andaluzia e aguarda agora a decisão do Sp. Braga.





A tentativa de empréstimo surge depois de o Sevilha ter visto sair o croata Rakitic para o Al Shabab da Arábia Saudita. O conjunto de Quique Flores procura, assim, um jogador para reforçar a frente de ataque e vê no avançado espanhol uma boa opção. O clube faz os derradeiros esforços para garantir a contratação uma vez que, nos últimos dias, também o Betis revelou interesse por Abel Ruiz.

Abel Ruiz tem contrato com o Sp. Braga até junho de 2025. Na atual temporada, realizou 31 jogos e marcou 3 golos pelos 'Guerreiros do Minho'. O avançado foi recentemente decisivo no jogo contra o Sporting, nas meias-finais da Allianz Cup, ao apontar o golo da vitória (1-0) que permitiu à equipa de Artur Jorge avançar para a final, onde o Sp. Braga conquistou o troféu frente ao Estoril (1-1, 5-4 nos penáltis).