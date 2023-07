Estes são os 30 jogadores que Artur Jorge leva para o estágio algarvio do Sp. Braga

Artur Jorge leva 30 jogadores para o habitual estágio da pré-época no Algarve.A comitiva bracarense segue esta noite de avião e vai permanecer em solo algarvio até ao próximo dia 27.Até lá há três jogos de preparação agendados, frente ao Cardiff, já esta 4ª feira, às 19 horas no Estádio Municipal de Lagos, seguindo-se o Bristol Rovers, no próximo sábado, sendo que estes dois jogos terão transmissão em direto na NEXT. A Roma de José Mourinho é o adversário que fecha a concentração, dia 26, no Estádio Municipal de Albufeira.Registe-se que Víctor Gómez e Abel Ruiz, internacionais sub-21 espanhóis que estiveram na final do Europeu da categoria, vão apresentar-se no estágio a partir do próximo sábado, cumprindo mais um curto período de férias.Destaque para a presença de Tai, guarda-redes esloveno dos sub-19 dos bracarenses.Eis a lista de convocados:Matheus, Hornicek, Tiago Sá e Tai;Víctor Gómez*, Joe Mendes, Tormena, Diogo Fonseca, Paulo Oliveira, Niakaté, Serdar, José Fonte, Borja e Adrián MarínAl Musrati, Castro, Djibril, Vítor Carvalho, André Horta, Zalazar, Pizzi, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Bruma, Ricardo Horta e Roger;Abel Ruiz*, Simon Banza, Mario González e Rodrigo Macedo.* juntam-se à equipa no dia 22 de julho (sábado)