Fatura pesada para o Sp. Braga: dérbi do Minho resulta em 19 mil euros de multas

O dérbi do Minho resultou numa pesada conta de multas para o Sp. Braga: um total de 19.097 euros, somando cinco multas distintas aplicadas pelo Conselho de Disciplina da FPF.Em causa estão o uso de artefactos pirotécnicos (a multa mais pesada, de 9.560 euros), o comportamento incorreto do público, o lançamento de objeto para o relvado, a entrada de objetos não autorizados no recinto, bem como o atraso de 5 minutos da equipa bracarense para o início do encontro.Refira-se que o duelo entre Sp. Braga e V. Guimarães terminou com um empate a uma bola. Já o Vitória foi multado em pouco mais de 5.700 euros, por atraso no início da 2.ª parte, comportamento incorreto do público e uso de materiais pirotécnicos.