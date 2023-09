Fernando Gomes: «Sp. Braga ultrapassou as raízes e tornou-se de dimensão europeia»

Fernando Gomes não poupou nos elogios ao Sp. Braga. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol discursou na inauguração da 2.ª fase da Cidade Desportiva dos minhotos e registou o crescimento do clube, dizendo mesmo que este já se tornou de dimensão europeia."Costumo dizer a Alexander Ceferín, presidente da UEFA, que o Sp. Braga ultrapassou as raízes e tornou-se num clube de verdadeira dimensão europeia. Basta estar aqui e visitar esta cidade para perceber que estamos perante um exemplo. O posicionamento estratégico do Sp. Braga foi brilhantemente definido. Muiitos parabéns, António Salvador, pela visão. Sublnho que o Sp. Braga e a direção demonstram liderança forte, objetiva, solidária e centrada nos problemas. Tendo a grandeza além de pensar além do próprio interesse, faz ouvir voz distinta e necessária. Sei que nada se consegue sozinho, estou seguro que concordará comigo. Devemos sempre desconfiar dos líderes que se preocupam com as fotografias e falam por tudo e por nada. Não são esses, como se comprovam pela sua liderança discreta e sóbria, que deixam obra e progresso. As lideranças têm sempre olho na próxima conquista e por isso não apenas agradeço o passado, admiro presente como desejo um futuro ainda maior. As vossas conquistas são conquistas do futebol nacional", disse o líder da FPF.