«Fiz tudo para não reagir a quente...»: Catio Baldé e a ausência de Bruma da convocatória da Seleção

Catio Baldé, empresário de Bruma, reagiu este sábado à noite ao facto de Roberto Martínez ter deixado o extremo do Sp. Braga de fora da última convocatória para a Seleção Nacional."Fiz tudo para não reagir a quente a não convocatória de Bruma à Seleção Nacional. Deve-se respeitar a decisão soberana de um selecionador. Agora, temos o direito de discordar também da sua escolha. Sobre o Bruma, esta não convocatória ainda continua intrigar toda a gente no meio desportivo. Também acho uma falta de consideração e respeito para com o Bruma. Se não vejamos: o selecionador veio publicamente justificar a não convocatória do Paulinho do Sporting, quase a pedir perdão e compreensão aos adeptos. Nem uma palavra sobre o Bruma. E hoje, ele, selecionador, vem publicamente falar de dois jogadores (Estoril e Estrela da Amadora) como grandes jogadores (não tiro nenhum mérito a estes dois futuros jogadores da Seleção) e nem uma palavra sobre o Bruma? Porquê? Não conhece o Bruma? Ou ignora? É indesculpável esta atitude. Neste momento, no campeonato português, o Bruma e o Paulinho são simplesmente os dois melhores jogadores neste início. Como bem diz o Rúben Amorim, a Seleção não é lugar para recuperar e ajudar psicologicamente os jogadores ou a casa de Misericórdia", atirou, antes de concluir: "Esta minha reação é resposta ao facto de em nenhum momento [Roberto Martínez] falar e reconhecer o momento extraordinário do Bruma (como fez no caso do Paulinho), por cúmulo veio falar de jogadores de Estoril e Estrela da Amadora."Como alternativas para o ataque, Roberto Martínez chamou João Félix (Barcelona), Rafael Leão (Milan), Ricardo Horta (Sp. Braga), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool) e Gonçalo Ramos (PSG).