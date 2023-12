Garrafa atirada a Roger Schmidt, pirotecnia e atraso: jogo com o Benfica vale multa pesada ao Sp. Braga

O Conselho de Disciplina teve mão pesada para com o Sp. Braga por situações verificadas no encontro com o Benfica, no passado domingo. Com efeito, o emblema minhoto terá de pagar 10.636 euros em multas, em virtude de três questões distintas.Por um lado, os arsenalistas foram punidos com o pagamento de 510 euros por "comportamento incorreto do público". De acordo com o mapa de castigos, "foi lançada uma garrafa de água por parte dos adeptos afetos ao Sporting Clube de Braga, alocados na bancada central poente inferior, em direção ao banco de suplentes do Sport Lisboa e Benfica logo após o apito final do jogo", que passou junto a Roger Schmidt.Por outro lado, o Sp. Braga foi também multado em 1.836 euros por um atraso na chegada ao túnel de acesso ao relvado, que terá protelado o início da partida em cinco minutos.Por fim, os minhotos terão também de desembolsar 8.290 euros pela utilização de pirotecnia por parte dos seus adeptos.