Gil Vicente-Sp. Braga: Niakaté fez penálti, foi expulso e acaba a noite no hospital

Niakaté cometeu o penálti aos 55' que não só permitiu ao Gil Vicente fazer o 2-0 no dérbi do Minho (acabou 3-3 ) como resultou na expulsão do central do Sp. Braga. Entretanto, foi encaminhado para o Hospital de Braga.O internacional maliano queixou-se de imediato de ter sido atingido na face por Baturina no lance do penálti, tendo recebido assistência médica no relvado. Depois de sair do relvado, foi transportado para a referida unidade hospitalar, tendo sido detetado um traumatismo orbital, na zona do olho esquerdo.