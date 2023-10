Golaço de Bruma ao Union Berlim eleito o melhor da semana da Liga dos Campeões

Bruma beats off strong competition to win Goal of the Week! ?#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/bbL7O4mF11 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 6, 2023

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que o golaço de Bruma ao Union Berlim - o segundo do Sp. Braga naquele jogo, que terminou com reviravolta e vitória dos guerreiros por 3-2 - foi eleito o melhor da semana da Liga dos Campeões.Aos 51 minutos da partida, o extremo recebeu a bola à entrada da grande área da equipa alemã e, de pé direito, atirou forte e colocado para o fundo das redes, num 'tiro' que não deu hipótese de defesa ao guarda-redes Frederik Ronnow.Julián Álvarez, do Manchester City (vs. Leipzig), Jude Bellingham, do Real Madrid (vs. Nápoles) e Fabian Schär, do Newcastle (vs. PSG), fecharam o top-4.