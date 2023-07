Guardião do Vizela já jogou no Backa Topola e avisa: «Esta equipa não deve ser subestimada»

O Sp. Braga ficou a saber, esta segunda-feira, que vai iniciar a campanha na Liga dos Campeões diante do Backa Topola, clube da Sérvia que terminou o campeonato de 2022/23 no 2.º lugar, mas a 22 pontos de distância do campeão Estrela Vermelha. Era o clube com menor coeficiente UEFA à partida para este sorteio, mas nem assim deve ser subestimado. Pelo menos é essa a perspetiva de Bursac, guarda-redes que chegou ao Vizela este verão, depois de ter estado os últimos anos vinculado precisamente ao Backa Topola."O Sp. Braga pode ser o favorito no papel e eles têm mais história nas provas europeias, o que poderá ajudá-los. Mas o Backa Topola não deve ser subestimado, já que acabou em 2.º lugar no campeonato do ano passado", começou por referir, à comunicação social."É uma equipa que pode jogar tanto com três defesas como com quatro, eles têm jogadores capazes de jogar em ambos os sistemas", referiu Bursac, que avaliou o plantel do Backa Topola, particularmente o impacto da perda de Petar Ratkov, avançado de 19 anos vendido ao Salzburgo por 4,5 M€ após 14 golos marcados na última temporada. "A saída do Petar Ratkov foi uma grande perda para o ataque do Backa Topola, já que é um jovem jogador fantástico, mas o clube continua a ter muita força ofensiva, graças ao Dakovac que marcou 10 golos na última época, e tem também o MVP do último campeonato, o Sasa Jovanovic, a liderar o ataque", disse."Mas o Backa Topola contratou alguns jogadores e será interessante ver como irão encaixar na equipa. Petar Stanic chegou do Estrela Vermelha e é um jovem talentoso que creio que pode fazer a diferença", afirmou Bursac, olhando ainda ao papel do treinador da equipa, Zarko Lazetic. "É um treinador que motiva os seus jogadores e espera sempre que eles deem 100% em cada jogo. Ele implementou o seu sistema de jogo e saiu compensado no ano passado", apontou.Ora, o Backa Topola chegou apenas em 2019 ao escalão principal da Sérvia, tendo conseguido logo nessa primeira época a qualificação para a Liga Europa, onde viria a cair nas pré-eliminatórias para o Steaua Bucareste. "O TSC Backa Topola é um clube da Sérvia que tem crescido a cada ano. Desde que voltaram à 1.ª divisão da Sérvia, têm mostrado ao país que são um sério e bem organizado clube", afirmou Bursac."Backa Topola é uma pequena cidade na Sérvia, não terá tanta gente no estádio como em Braga, mas as pessoas que vão aos jogos mostram o seu apoio e criam uma boa atmosfera", assegurou o guarda-redes do Vizela.