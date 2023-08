Já são conhecidos os árbitros para os duelos do Sp. Braga na Liga dos Campeões

A UEFA já nomeou os árbitros para os encontros da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com destaque para os encontros do Sp. Braga com o Backa Topola, da Sérvia. O organismo nomeou um juiz austríaco para o encontro da Pedreira e um dinamarquês para a segunda mão, na Sérvia.Harald Lechner (Áustria) será o árbitro da primeira mão, com restante equipa de arbitragem também do mesmo país, sendo que ainda não são conhecidos os nomes que estarão ao serviço do VAR, novidade na fase de qualificação da Champions esta temporada.Jakob Kehlet, da Dinamarca, vai dirigir o encontro da segunda mão, na Sérvia. Em setembro de 2019, o escandinavo apitou o triunfo do Sp. Braga em casa do Wolverhampton, por 1-0, na fase de grupos da Liga Europa.