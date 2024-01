João Moutinho ajudou nos penáltis: «Batemos todos bem»

João Moutinho conquistou, aos 37 anos, a primeira Taça da Liga da sua carreira. O médio do Sp. Braga anjudou a erguer o troféu, ao concretizar um dos penáltis. No final, gracejou quando confrontado com o pedido que Cristiano Ronaldo lhe fez no Euro'2016. "Se continuo a bater bem os penáltis? Batemos todos bem", deixou escapar, entre sorrisos, à Sport TV +.





O internacional português já tinha disputado uma final da competição, a da primeira edição, em 2008, diante do V. Setúbal. O Sporting perdeu nos penáltis (2-3), com Eduardo na baliza dos sadinos. O antigo guarda-redes faz agora parte da equipa técnica dos arsenalistas. "Lembro-me bem. O Edu ainda está aqui, foi com o V. Setúbal essa final. Era um troféu que me faltava. Todos queremos crescer, mas com títulos, com conquistas, temos de continuar a trabalhar da mesma forma para ter sucesso."Apontando a mais finais, Moutinho disse não pensar no regresso à Seleção. "Há que dar sempre o máximo nos treinos, para depois conseguir demonstrar em jogo. É continuar a trabalhar como tenho feito nos últimos anos e o resto depois logo se vê."