João Moutinho: «Bernardo Silva é o melhor jogador português da atualidade e já há algum tempo»

Tendo jogado com Bernardo Silva na seleção e no Monaco, em França, João Moutinho não tem problemas em apontar o atual jogador do Manchester City como melhor futebolista português da atualidade, considerando até que já goza desse estatuto há algum tempo."O Bernardo Silva para mim é o melhor jogador português da atualidade e já há algum tempo. Tem feito um trabalho extraordinário e por vezes pouco reconhecido a nível internacional, mas acho que isso não o incomoda em nada. Isso é mais uma coisa que gosto dele, a sua maneira de ser e estar no futebol e na vida, que é parecido com a minha", disse o médio do Sp. Braga, em entrevista à Sport TV, alargando a análise a Rúben Neves: "Numa posição mais recuada, tem uma inteligência enorme e uma perceção do jogo em todos os momentos, mas também tem outras característica que o fazem estar acima da média, como a finalização e o remate. É nisso que eles sobressaem, é na inteligência de jogo e na perceção de jogo, naquilo que conseguem fazer com e sem bola, porque o trabalho sem bola acaba por vezes por ser mais importante, mas nem toda a gente consegue ver."Sobre o porquê de Bernardo Silva não ser tão valorizado, o internacional português atribuiu isso à sua forma de estar. "Cada vez mais as redes sociais vêm dar valor a um a jogador, infelizmente, porque penso que devia ser pelo que se faz dentro de campo. Aquilo que ele faz dentro de campo, superioriza-o a muitos que por vezes são votados acima dele, porque têm mais gente à volta deles para ter uma montra maior. Acho que deveria ser mais valorizado em todos os aspetos", acrescentou.