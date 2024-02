João Moutinho como treinador? «Estou a tirar o curso, mas ainda não sei se vou exercer»

Durante a sua grande entrevista à Sport TV, transmitida esta sexta-feira, João Moutinho falou também um pouco do final da carreira, inevitavelmente mais próximo, admitindo que não se vê a afastar-se do mundo futebol e revelando já estar a tirar o curso de treinador."O futuro vai ser sempre ligado a este desporto, Por todos os anos de ligação, vai ser difícil não continuar ligado ao futebol, mas ão é algo em que pense muito", antes de abordar a possibilidade de iniciar uma carreira de treinador: "Penso que é algo que posso vir a ser. Tenho de tirar o curso, que já estou a tirar, mas não sei se é algo que vou exercer. Quero tirar o curso e depois quando tiver de tomar uma decisão sobre a minha carreira e o passo a seguir, tomarei. É uma das coisas que posso vir a ser. É importante conseguir tirar o curso. Não é fácil e não sei se o vou conseguir, porque os dias para fazer o trabalho presencial são complicadas, mas vou tentar."Em relação ao momento para pendurar as chuteiras, Moutinho ainda não sabe quando isso acontecerá, mas tem bem definido os critérios para o fazer. "Será quando sentir que não consigo acompanhar os jogadores que estão ao meu lado, mas se calhar nós temos dificuldade em ver isso e têm de ser as pessoas de fora a transmitirem-nos isso. Neste momento, sinto-me bem e sinto que consigo ajudar a equipa. Enquanto me sentir assim, vou continuar", explicou.Já sobre o legado que pretende deixar como jogador, o médio prefere focar na sensação de dever cumprido: "O futebol é propício a que as pessoas sejam esquecidas, é algo natural. Não há um legado que queira deixar. O que quero sair com o dever cumprido, de ter feito tudo o que podia para ajudar as minhas equipas a conquistar títulos e o futebol a ser melhor interpretado e melhor visto."