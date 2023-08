João Moutinho depois do primeiro treino em Braga: «Acolheram-me muito bem»

Como é bom pisar o relvado



As impressões de @JoaoMoutinho após o 1.º treino ao serviço da Legião ??#PorMais | #JoãoMoutinho pic.twitter.com/n2nSHE5tko — SC Braga (@SCBragaOficial) August 26, 2023

João Moutinho fez, este sábado, o primeiro treino ao serviço do Sp. Braga e, no final, teceu algumas considerações sobre o arranque desta nova experiência na sua carreira, na época em que regressa ao futebol português."Senti-me bem, um bom treino. Começar a adaptar-me aos colegas e métodos de treino e tentar o mais rápido possível poder ajudar a equipa dentro de campo, que é isso que mais quero. Acolheram-me muito bem, deram as boas vindas e depois é treinar, falar com eles, conhecê-los, ambientar-me e dar o meu melhor para ajudá-los e ajudar o clube", referiu o médio, de 36 anos, à comunicação do Sp. Braga.E no treino reencontrou caras bem conhecidas. Não só José Fonte, com quem conquistou o Euro'2016 e a Liga das Nações de 2019 pela Seleção, mas também Eduardo (treinador de guarda-redes também campeão europeu por Portugal em Paris), Ricardo Horta, Rony Lopes ou Castro, de quem foi companheiro no FC Porto."Nenhum me surpreendeu porque já os conhecia, mas são todos bons colegas, bons jogadores e é isso que queremos, criar um excelente grupo para conseguir atingir os objetivos. É sempre bom voltar a treinar com amigos, colegas de profissão, com bons jogadores, não só eles mas todos os outros. Foi bom e espero dar o meu contributo", disse ainda Moutinho.