João Moutinho: «É dentro de campo que temos de mostrar que o queremos realmente»

Numa longa entrevista à Sport TV, gravada ainda antes da pesada derrota frente ao Qarabag, na 1.ª mão do playoff da Liga Europa, fez um balanço da época do Sp. Braga até ao momento, reconhecendo alguma irregularidade no campeonato e recusando que aquilo que já foi alcançado esta época, nomeadamente a conquista da Allianz Cup, seja suficiente para a classificar já como uma temporada positiva."Saímos de uma competição em que não queríamos, que foi a Taça de Portugal. Queríamos continuar e conquistá-la, mas não conseguimos. Ganhamos a Taça da Liga e no campeonato estamos a fazer o nosso trajeto, que poderia ser melhor como poderia ser pior, mas temos dado o máximo em todos os momentos. Por vezes não conseguimos o resultado que procuramos, mas vamos continuar a lutar até ao final, porque é uma prova de regularidade e temos de continuar a lutar para atingir os objetivos a que o Sp. Braga se propõe", começou por referir o experiente médio, antes de olhar para a prestação europeia: "Estamos na Liga Europa, depois de uma boa prestação em todos os jogos da Liga dos Campeões, em que não conseguimos os resultados que queríamos, mas demonstrámos que o Braga pode e deve estar nesta competição, porque tem estrutura e jogadores para estar na melhor competição europeia. Estamos na Liga Europa com uma ambição grande. Sabemos que o próximo jogo é muito importante e difícil, mas que vamos querer vencer.""Equilíbrio e consistência. A regularidade é o que nos mantém num nível alto e se conseguirmos estar num nível alto, conseguiremos ganhar mais jogos e estar mais acima na classificação. Sabemos que temos equipas pela frente que também querem atingir níveis altos e que têm jogadores para ganhar, onde teremos de estar equilibrados e focados em dar o nosso máximo, porque por vezes são detalhes que definem jogos.""O Sp. Braga deve assumir essa intenção se tiver capacidade para o fazer. Eu penso que o Sp. Braga tem capacidade para isso, mas temos de demonstrar dentro de campo. É fácil de se falar, mas é dentro de campo que temos de demonstrar que o queremos realmente. Queremos estar lá em cima e lutar por lugares cimeiros. Sabemos que temos adversários com excelentes jogadores e que também contratam para atingir esses lugares cimeiros.""É essa regularidade. Temos de mostrar a mesma consistência nos confrontos diretos. Se ganharmos quer dizer que a diferença diminui, o que é sempre importante, mas também se não ganharmos os outros jogos nunca vamos chegar aos lugares cimeiros. Temos de ter uma consistência tremenda no campeonato e um plantel com opções para responder às lesões e fadiga, para gerir o número de jogos. Temos de ter um plantel onde possamos trocar jogadores e manter a mesma regularidade.""O que já foi conquistado nunca pode chegar. Estamos em 4.º lugar, queremos manter no mínimo esse posto e se pudermos chegar mais acima, melhor. Temos que olhar para cima, mas primeiro segurar aquilo que temos. No final vemos onde ficamos e quanto mais acima melhor. Temos de ir jogo a jogo."