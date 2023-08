João Moutinho explica ida para o Sp. Braga: «Fizeram-me sentir desejado»

Após assinar pelo Sp. Braga por uma temporada, João Moutinho disse sentir-se "muito feliz" por poder representar os minhotos. Em declarações à NEXT, o internacional português, de 36 anos, destacou o crescimento do clube.





"Sinto-me muito feliz, é um prazer enorme poder estar aqui e representar o Sp. Braga. As coisas proporcionaram-se assim, é um prazer enorme para mim, espero ajudar o clube a conseguir os seus objetivos. O Sp. Braga tem mostrado ao longo dos anos a grandeza e como tem evoluído e no panorama nacional e mesmo internacional mostrado a capacidade de conseguir competir com todas as outras equipas. E eu vim também para tentar elevar o nível e dar o meu melhor para poder atingir os objetivos, que cada vez mais começam a ser mais ambiciosos. E ambicioso como sou em tudo, espero vir a ajudar a poder conquistar várias coisas aqui", começou por dizer, abordando todo o processo da contratação e o interesse do FC Porto

"Depois de tomar a decisão, penso que foi o passo certo, ou tenho a certeza que foi o passo certo a dar nesta fase da minha carreira, ajudar o Sp. Braga a ser cada vez maior. Quando soube, quando vieram as notícias, sou sincero, que eu saiba eram só rumores. Reagi de forma normal, no meu entender, porque ninguém me tinha contactado, não tinha uma grande verdade, mas não ficou fora de equação. O Sp. Braga sendo dos principais clubes em Portugal, é sempre bom ser associado, mas depois quando se formalizou esse contacto, claro que fiquei satisfeito, porque fizeram-me sentir desejado e é isso que um jogador quer, sentir-se útil, sentir-se querido, onde as pessoas que estão cá sabemos que podemos acreditar naquilo que dizem. Para mim, foi das coisas boas que me fizeram seguir em frente e vir para cá", confessou Moutinho.



Pressão dos colegas



"Muita, mas de forma positiva. Gostei disso e transmiti-lhes que poderia ser uma solução, estava na minha cabeça, mas também tinha outras coisas para solucionar, com a família, com tudo. Felizmente consegui vir, aceitar o desafio e ter essas pessoas perto de mim. É sempre importante ter um grupo de trabalho extremamente divertido, unido, que assim está mais próximo de poder conquistar coisas e todos esses jogadores, amigos de longa data, como o Castro, o Fonte, o Horta, apanhei-os na seleção, posso considera-los amigos, o Rony Lopes… Só todos muito unidos vamos conseguir conquistar coisas."



Muitos jogos realizados por época



"É tentar-me manter na melhor forma possível, dar o máximo e tentar corresponder às necessidades de todos. Todos temos pressão, mas penso que essa pressão é boa, temos de dar o máximo, descansar, recuperar, porque cada vez mais há mais jogos, mais dificuldade e temos de estar na máxima força."



O que acrescenta ao grupo?



"Ora bem… Alegria no trabalho, bem-estar, competitividade, experiência, querer sempre ganhar, não interessa o quê. Temos de querer sempre ganhar, temos de ser unidos, penso que quero acrescentar uma voz, sabendo que há várias, mas sou mais um para ajudar. Depois, a minha qualidade, querer, vontade, ambição, tudo isso espero transmitir dentro de campo e aos meus companheiros."





"Sempre senti, não posso esconder que vir para jogar provas europeias foi uma das coisas que me fizeram aceitar o desafio. Estamos bem encaminhados para estar nas melhores competições da UEFA, temos jogadores para isso. Temos de correr atrás, dar o máximo e demonstrar que temos capacidade para lugar contra qualquer equipa na Europa""Posso dizer que vou dar o meu máximo, honrar esta camisola como sempre fiz nos clubes por onde passei, e tentar ajudar o Braga a se elevar cada vez mais e tenho a certeza que os adeptos estarão para nos apoiar. Vamos dar o máximo para conquistarmos várias coisas."