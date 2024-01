João Moutinho feliz em Braga: «Está a ser uma experiência fantástica»

Em entrevista ao canal do clube, João Moutinho sublinhou a "experiência extraordinária" que está a viver no Sp. Braga, frisando que a equipa de Artur Jorge tem "capacidade para conquistar títulos".Declarações publicadas esta quinta-feira, na antecâmara da visita ao FC Porto, clube que representou durante três épocas e ao qual esteve muito perto de regressar no passado verão, como foi noticiado na altura "Está a ser uma experiência extraordinária. Está a ser muito positiva. Todos queremos mais, quero sempre mais, nunca estou satisfeito, quero continuar a ganhar jogos, a contribuir para o sucesso da equipa e conquistar títulos. Todos sabemos que temos essa capacidade, esse valor, temos de continuar a fazer o que temos feito, dar 100% nos treinos e nos jogos para poder ganhar jogos e lutar para ganhar títulos, é o nosso objetivo e o meu objetivo claro.""Fui seguindo a Liga portuguesa, tendo cá amigos e companheiros de Seleção a jogar cá, fui sempre seguindo e segues sempre mais os clubes que estão em cima na tabela. O Braga sempre se manteve lá e competiu pelas competições onde estava. Sempre vi essa evolução e que o Braga quer lutar pelo campeonato e pelas competições onde está integrado. Agora também com a Academia e a formação que tem conquistado títulos, que há anos atrás seriam mais para Sporting, Benfica e Porto. E o Sp. Braga tem formado grandes jogadores, cada vez mais.""Cheguei a falar com eles antes de decidir... Eu sempre consegui contribuir e ganhar títulos por onde passei. Ao decidir vir para cá, foi com esse intuito, dar o meu contributo e conquistar coisas grandes com o Braga.""A Liga está mais competitiva. A diferença das equipas de baixo não é tão grande, reforçam-se melhor, têm um melhor staff, é importante. Temos mostrado que podemos chegar longe na Europa, os clubes portugueses têm chegado a bons patamares nas provas europeias. É bom ter essa competitividade aqui, ter cada vez mais clubes a poderem lutar por lugares europeus.""A pressão é sempre melhor quando é para vencer. Há a pressão de jogar para não descer ou para se manter, para meio da tabela, e há a pressão de jogar para ganhar títulos. E essa é a melhor pressão que podemos ter, jogar para ganhar todos os jogos, porque temos qualidade para isso. O Sp. Braga todos os anos melhora."