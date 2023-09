João Moutinho integra lista do Sp. Braga para a Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional português João Moutinho integra a lista do Sp. Braga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, informou esta terça-feira a UEFA.

O experiente médio, de 37 anos, segundo jogador mais internacional por Portugal (só superado por Cristiano Ronaldo), é a grande novidade na lista A dos minhotos, substituindo o jovem senegalês Djibril Soumaré, que fica de fora.

João Moutinho regressa à maior competição europeia de clubes, na qual realizou o último jogo no Estádio do Dragão, em dezembro de 2017, pelo Mónaco, numa derrota por 5-2 diante do FC Porto.

Além dos 25 jogadores da lista principal, onde estão incluídos quatro atletas de forma a cumprir a cota de jogadores formados no clube (Tiago Sá, Miguel Vilela, Álvaro Djaló e Luís Asué), o Sp. Braga inscreveu mais nove jogadores pela lista B, reservada a futebolistas nascidos de 01 de janeiro de 2002 em diante, com destaque para Roger, jogador habitualmente chamado pelo treinador arsenalista, Artur Jorge.

O Sp. Braga, que participa pela terceira vez na sua história na fase de grupos da Champions, recebe o Nápoles, campeão italiano da última época, na primeira jornada do grupo C, em 20 de setembro, pelas 20h00.

Lista A de jogadores inscritos pelo Sporting de Braga na Liga dos Campeões:

- Guarda-redes: Matheus e Tiago Sá.

- Defesas: Víctor Gómez, Niakaté, Serdar, José Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marín, Borja e Miguel Vilela.

- Médios: Al Musrati, André Horta, Zalazar, Vítor Carvalho, Pizzi, Castro e João Moutinho.

- Avançados: Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Ricardo Horta, Banza e Luis Asué.