João Moutinho quer equipa a dar tudo: «Só a minha experiência não servirá de nada»

João Moutinho foi o jogador escolhido pelo Sp. Braga para lançar a partida da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O médio, de 37 anos, aponta à vitória na partida diante do Union Berlin, diz sentir-se "muito bem" após três jogos consecutivos na condição de titular e lembrou a importância de cada jogador minhoto colocar em campo o melhor de si."A minha experiência é isso, dar tranquilidade com bola, saber posicionar, mas só a minha experiência não servirá de nada, só a irreverência de outro colega também não servirá de nada. Temos de ter tudo em prol de um objetivo comum que é vencer", afirmou Moutinho, em conferência de imprensa."Mais motivados não podemos estar, não há motivação que chegue por jogar a Liga dos Campeões, depende de nós continuar nas provas UEFA, vamos enfrentar uma equipa que quer também continuar e quer um resultado positivo, estamos a trabalhar para dar seguimento às vitórias e vencer amanhã.""Sinto-me muito bem, felizmente tive a oportunidade de vir para o Sp. Braga. Não fazendo a pré-época, fisicamente o início foi difícil, mas tudo correu com normalidade, estou-me a sentir bem, é o mais importante, a equipa está confiante para o que aí vem, queremos e temos a ambição de ter um resultado positivo.""O Union está em último mas na Liga dos Campeões não quer dizer nada, a situação que passam não vem para aqui. Eles querem dar o seu melhor, com um novo treinador, todos os jogadors vao querer demonstrar que têm a capacidade para estar a este nível. Trabalhar da mesma maneira, dadas as exibições, os resultados não têm vindo, mas o futebol decide-se em detalhes e neste jogo queremos controlar e impor o jogo. Não estão fragilizados e têm hipótese de continuar nas provas europeias. Queremos continuar, trabalhar e pensar só em amanhã e em vencer.""A experiência é tão importante como a irreverência nos jovens, como outras qualidades, a cabeça, inteligência, velocidade, tudo em prol do objetivo comum que é a vitória da equipa. Temos essa capacidade de pôr qualidde individual ao serviço do coletivo. A minha experiência é isso, dar tranquilidade com bola, saber posicionar, mas só a minha experiência não servirá de nada, só a irreverência de outro colega também não servirá de nada. Temos de ter tudo em prol de um objetivo comum que é vencer."