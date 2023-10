João Moutinho: «Quero dar os parabéns ao Castro, por tudo o que tem trabalhado»

João Moutinho destacou esta terça-feira a atitude do Sp. Braga que deu a volta ao marcador e venceu o Union Berlim por 3-2 "É sempre importante ganhar. Foi um jogo equilibrado, mas penso que fomos superioes, controlámos, apesar de termos cometido erros pelos quais pagámos caro. Conseguimos reagir muito bem na 2ª parte, chegar ao empate e depois à vitória com o golo do Castro. Quero ar os parabéns à equipa e também ao Castro, por tudo o que tem trabalhado, mesmo sem estar a jogar muito. Dá sempre o máximo, hoje fê-lo também e deu-nos a vitória", referiu o médio.E acrescentou: "É sempre bom voltar à melhor competição da Europa. Estou muito feliz, mas sobretudo pela vitória, e por dar o meu contributo para o Sp. Braga conquistar estes três pontos que são muito importantes. Agora temos de descansar e pensar já no próximo jogo."