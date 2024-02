João Moutinho: «Renovação? A porta está aberta para isso»

Além de ter feito um balanço da atual temporada do Sp. Braga, João Moutinho voltou a abordar, em entrevista à Sport TV, o seu ingresso nos guerreiros do Minho e manifestou, sem reservas, a disponibilidade para renovar pelo clube e continuar nos minhotos na próxima temporada."Neste momento estou focado apenas no presente. Estou tranquilo, a fazer o meu trabalho e se tivermos de falar de uma renovação num clube onde me sinto bem, a porta está aberta para isso. Estou bem e sinto que o clube quer continuar a evoluir, a crescer e ser mais ambicioso", disse o campeão europeu por Portugal, no Euro 2016, já depois de passar a escolha pelo Sp. Braga depois de ter estado próximo de um regresso ao FC Porto."Havia propostas de outros clubes, houve outras situações, mas no momento da decisão achei que o Sp. Braga era o clube ideal para poder ficar. Um clube cada vez mais a lutar por todas as competições, onde vinha encontrar um grupo de trabalho no qual conhecia vários jogadores, com os quais tinha uma amizade, e que sabia que podíamos alcançar algo importante juntos. Tomei a decisão de vir para cá e estou muito feliz", frisou, confirmando que António Salvador foi o primeiro a contactá-lo, ainda antes do interesse portista."Fui contactado primeiro pelo Sp. Braga e pelo presidente António Salvador. Claro que ter sido o primeiro é algo a que damos mais valor. É sinal que nos querem mesmo e depois na decisão tudo isso conta. É sempre importante saber a vontade do presidente e quanto nos querem trazer para o clube. Falamos e ele demonstrou essa vontade de me ter no Sp. Braga para poder elevar ainda mais o nível, se o conseguisse. Quando temos essa demonstração de vontade e ambição, a porta abre-se de imediato", recordou o médio.Já em relação a Sérgio Conceição, com quem chegou a falar, mas que não o via como um nome prioritário para reforçar o plantel, João Moutinho preferiu não se alongar. "Cada um toma as suas decisões. Eu tomei a minha e estou de consciência tranquila com aquilo que fiz. Foi o que quis. Do resto, não posso falar. As decisões são tomadas por quem tem o poder. Eu tomei a minha e voltaria a tomá-la porque estou muito feliz aqui. Não guardo rancor de ninguém. São decisões que foram tomadas, não há muito mais a falar sobre isso", sublinhou, abordando também o telefonema com o técnico portista: "Acho que as coisas devem ser resolvidas falando-se. Isso é o mais importante, sendo diretos e não por intermediários. Valorizo que se fale e tome decisões. A partir do momento em que tomei a minha decisão, não havia volta a dar e a decisão foi vir para o Sp. Braga."