João Moutinho vai, afinal, reforçar o Sp. Braga

João Moutinho vai reforçar o Sp. Braga, sabe. É um volte-face, mais um, no processo relacionado com o médio internacional português, de 36 anos, que tinha acordo apalavrado com António Salvador, depois foi desviado para o FC Porto por Pinto da Costa, mas, afinal, vai mesmo reforçar os guerreiros do Minho e até já está na Pedreira.Será o regresso de Moutinho ao futebol português, após cinco temporadas ao serviço do Monaco e outras tantas em Inglaterra, em representação do Wolverhampton, de onde saiu no final da última temporada.