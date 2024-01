José Fonte e a conquista da Allianz Cup: «Não sou esquisito, todos aqui queremos lutar por títulos»

José Fonte, um dos elementos mais experientes do balneário do Sp. Braga, reconheceu a importância do clube ter vencido o Estoril () e consequentemente ter conquistado a Allianz Cup."Uma equipa dura, difícil, um jogo complicado. Não era de todo esperado que tivéssemos dificuldades em criar boas oportunidades, mas no final o Sp. Braga ganhou esta competição e mais um título para o nosso museu. Não sou esquisito, todos aqui no Sp. Braga querem lutar por títulos, como o campeonato, mas não podemos dizer que este não é um titulo importante. Orgulhoso por todos. É um grupo fantástico, os nossos adeptos… vamos continuar a trabalhar", afirmou o central de 40 anos, à Sport TV.