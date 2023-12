Liga dos Campeões: Bilhetes a 50 euros para a 'final' em Nápoles

Já estão à venda os bilhetes para o encontro da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que o Sp. Braga defrontará o Nápoles, no Estádio Diego Armando Maradona. Os ingressos têm o preço único de 50 euros e estarão à venda até à próxima segunda-feira, já que a lei italiana não permite a venda de bilhetes de jogo no dia do desafio, que neste caso está agendado para terça-feira, 12 de dezembro (20 horas de Portugal).Recorde-se que este encontro será uma 'final' para o Sp. Braga (e para os transalpinos também...), já que pode terminar ainda no 2.º lugar ou... no último. Em Nápoles, os minhotos têm de ganhar por 2 golos de diferença para poderem avançar rumo aos oitavos de final, pois perderam em casa (2-1) e nesta fase estão em desvantagem no saldo de golos. Já um empate garante de imediato o 3.º lugar e acesso à Liga Europa (há vantagem sobre o Union Berlim mesmo que os alemães vençam), sendo que uma eventual derrota até pode chegar, desde que os alemães não ganhem ao Real Madrid.