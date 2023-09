Lotação esgotada para a estreia do novo pavilhão do Sp. Braga

Está agendada para este domingo a estreia do novo pavilhão do Sp. Braga, a Arena SC Braga, em competições oficiais. Será num jogo de futsal, da Liga Placard, diante do Candoso, às 16 horas.Ora, os arsenalistas já revelaram que a lotação está esgotada para o desafio, sendo que são então aguardados cerca de 1.400 espectadores na nova infraestrutura do clube, inaugurada no início deste mês e que integra o projeto da segunda fase da Cidade Desportiva.