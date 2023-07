Málaga terá apresentado à FIFA áudio do Benfica para provar proposta por Ricardo Horta

O Málaga terá exposto na FIFA um áudio do Benfica onde é apresentada ao Sp. Braga uma proposta de compra de Ricardo Horta por 16 milhões de euros, segundo o jornal 'Diario Sur'. Uma forma do clube andaluz demonstrar em sede própria uma prova de que foi apresentada à SAD arsenalista uma oferta por parte dos encarnados.Recorde-se que, por força das negas dadas pelo Sp. Braga ao Benfica, o Málaga avançou com queixa na FIFA contra os arsenalistas, reclamando cerca de 5,5 milhões de euros. Isto porque, aquando da mudança definitiva de Ricardo Horta do Málaga para o Sp. Braga, terá ficado acertado que os andaluzes teriam direito a 33% de uma futura venda se surgisse uma proposta superior a 5 milhões de euros.Como noticiámos há quase três semanas, o Sp. Braga já apresentou as suas alegações junto da FIFA, sendo que os arsenalistas estão confiantes de que a FIFA lhes dará razão.