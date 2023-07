Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Marín está certo para três épocas no Sp. Braga Espanhol custa 500 mil euros por 70 por cento do passe e fica blindado com cláusula de 30 M€





MUDANÇAS. Adrián Marín de malas feitas para a Pedreira

• Foto: josé gageiro / movephoto