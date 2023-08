Marselha negoceia Al Musrati com o Sp. Braga

O Marselha iniciou negociações para contratar Al Musrati ao Sp. Braga, revelou o 'L'Équipe'. De acordo com esta fonte, o clube francês deverá muito em breve fazer uma proposta oficial pelo médio de 27 anos, que tem contrato com os minhotos até 2026.Aquando da última renovação, o internacional líbio ficou com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros mas António Salvador poderá libertar o jogador por uma verba a rondar os 25 M€. Logo após a última temporada, Al Musrati começou por ser apontado a emblemas da Arábia Saudita e Qatar, onde a facilidade de investimento em valores do futebol europeu tem subido em catadupa. Também o Lyon já foi colocado na pista do futebolista.O Marselha, recorde-se, pagou em janeiro 25 M€ (mais 7 M€ por objetivos) ao clube minhoto pelo jovem avançado Vitinha.