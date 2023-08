Matheus atinge recorde na UEFA

Com a participação no encontro da passada terça-feira na Sérvia, frente ao Backa Topola, na segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o guarda-redes Matheus tornou-se no jogador com mais presenças ao serviço do Sp. Braga nas competições europeias.

Atingiu as 64 utilizações nas três competições de clubes da UEFA, sendo que esta eliminatória superada foi a sua estreia no que toca à Liga dos Campeões. Matheus estava empatado com Alan, nos 63 jogos europeus, sendo que o top 5 fica completo com Ricardo Horta (54), Vandinho (43) e André Horta (40).

"Dez anos depois, continuo a sentir esta camisola como no primeiro dia. É um orgulho enorme fazer parte da história deste clube, agora como o jogador com mais jogos europeus na história centenária do Sp. Braga. Agradecer a Deus e à minha família por estarem sempre do meu lado, e também a todas as pessoas que percorreram este percurso comigo. Há ainda muito para conquistar. Estamos juntos", escreveu Matheus, no Instagram.

Entretanto, o plantel de Artur Jorge cumpriu ontem um dia de folga e regressa hoje aos trabalhos para preparar o encontro com o Chaves, agendado para amanhã à tarde.