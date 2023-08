Matheus garante que fica em Braga: «Quando o presidente disse que não queria que eu saísse...»

No rescaldo do triunfo sobre o Panathinaikos, por 2-1, na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões, Matheus garantiu que vai ficar no Sp. Braga. Isto porque o guarda-redes foi assediado pelo Nottingham Forest neste verão, tendo até António Salvador recusado propostas."É o melhor campeonato do mundo, mas quando o presidente disse que não queria que eu saísse, limpei logo a cabeça. Se é certo que fico? Sim, sim, é a minha vontade e a do presidente", afirmou, na zona mista do Estádio Municipal de Braga."Na primeira parte, nos primeiros 15 minutos, tivemos um pouco de ansiedade, para muitos jogadores foi a primeira vez que ouviram esse hino [da Liga dos Campeões] e que estão a jogar essa competição. Depois entrámos no jogo, fizemos um bom jogo, antes do 2-0 eles podiam ter feito o 1-1, mas nós depois também podíamos ter feito o 3-0. Mas o importante era ganhar o jogo e levar vantagem. Agora, é descansar bem, recuperar para o jogo de lá.""Acredito muito nesta equipa e neste plantel, é uma família, com todos a tentar ajudar, temos mostrado isso nos jogos. Vamos recuperar energias para voltar a focar e dar uma alegria a esse clube e a Portugal.": "Sabemos que vai ser um ambiente difícil, temos de estar preparados para fazer o nosso trabalho. Independentemente dos adeptos estarem mais longe ou perto, vão tentar fazer barulho e apoiar a sua equipa, mas vamos estar focados.""É o melhor campeonato do mundo, mas quando o presidente disse que não queria que eu saísse, limpei logo a cabeça. Quero contribuir e ajudar esse clube a fazer história. Tenho-me dedicado ao máximo para fazer história porque é isso que fica, o legado, e felizmente tenho conseguido deixar essa marca. Se é certo que fico? Sim, sim, é a minha vontade e a do presidente.""Passar alguém como o Alan, que me ajudou bastante quando cheguei, e continua a ajudar, tenho uma amizade muito grande com ele, isso deixa-me feliz e orgulhoso. Quero conquistar mais, bater mais recordes e trazer alegrias para esse clube que me abriu as portas da Europa."