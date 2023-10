Matheus: «O Castro merece tanto, trabalha imenso»

Titular na baliza do Sp. Braga na épica vitória em casa do Union Berlim, por 3-2 , Matheus enalteceu a justiça e crença do plantel minhoto em conseguir o triunfo em solo alemão, especialmente depois de ter começado a perder e ter-se visto em desvantagem de 2-0."Um sentimento de alegria. Todos no grupo merecíamos. Procurámos e conseguimos. É um sentimento que não dá para explicar. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", declarou o guarda-redes brasileiro, na zona mista do Olímpico de Berlim.O guardião falou ainda do facto curioso de se ter repetido a história da primeira jornada, com um golos nos descontos, mas agora a favor dos minhotos. "É o bonito do futebol. Na jornada passada não fomos felizes, hoje sim. Com um golo do Castro, um jogador que merece tanto. Trabalha imenso para estar connosco e hoje foi muito feliz. Ficamos felizes e emocionados por ele."Por fim, Matheus abordou a importância deste triunfo e também o ambiente vivido na capital alemã. "Desfrutar dessa vitória, a primeira no grupo. E agora já pensar no Rio Ave e deixar isso para pensar mais na frente. No playoff fomos ao Panathinaikos e estava um ambiente incrível. Todos os jogadores gostam destes ambientes. Estamos preparados e focados mentalmente para isto. Só temos agradecer"