Matheus torna-se no guarda-redes com mais jogos de sempre no Sp. Braga

Na partida diante do Panathinaikos, em Atenas, Matheus igualou Quim no topo dos guarda-redes com mais jogos pelo Sp. Braga. Mas este domingo, diante do Sporting, vai chegar aos 300 encontros e isolar-se como guardião mais utilizado em toda a história dos arsenalistas."Ter a honra de vestir a camisola do Sp. Braga e atingir esse grande número é especial. Cheguei ao clube praticamente um garoto, com 21 anos, e aqui conquistei coisas inesquecíveis. Em Braga conheci e casei com a minha esposa, nasceram os meus três filhos e ganhei títulos. São momentos que jamais serão apagados", referiu Matheus, de 31 anos, em declarações difundidas pela sua assessoria."Quero continuar a fazer história neste clube, que sempre vai ficar guardado na minha vida. Só tenho que agradecer a todos por me ajudarem a atingir essa marca. Um orgulho imenso carregar o Sp. Braga sempre ao meu peito. Vamos em busca agora de aumentar esses números", acrescentou Matheus.Matheus cumpre a 10.ª temporada ao serviço do Sp. Braga, tendo ao longo deste tempo conquistado duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga pelos arsenalistas.