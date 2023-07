O Sp. Braga já tem agendados os três jogos de preparação que irá realizar durante o estágio de pré-temporada no Algarve, a partir da próxima semana. Destaque para o confronto com a Roma de José Mourinho, no dia 26.Primeiro, a equipa minhota vai enfrentar o Cardiff City, do País de Gales, no dia 19, às 19 horas, em Lagos. Depois, no dia 22, medirá forças com os ingleses do Bristol Rovers, às 10 horas e igualmente em Lagos. Finalmente, o duelo com a Roma irá disputar-se no dia 26, às 20 horas, em Albufeira. Estes três encontros serão abertos ao público, segundo nota informativa do Sp. Braga.A equipa de Artur Jorge goleou, na quarta-feira, o Torreense por 4-0, no primeiro ensaio da pré-temporada. Este sábado de manhã, defronta o Boavista, à porta fechada. Como já era conhecido, o jogo de apresentação será no dia 29, frente aos franceses do Nice, na Pedreira.