Moutinho e a meta do Sp. Braga na Liga Europa: «Podemos ter palavra a dizer na luta pelo título»

João Moutinho avaliou a campanha europeia do Sp. Braga desta temporada, que marcou o regresso dos arsenalistas à Liga dos Campeões ao fim de 11 anos."Houve alguns jogos em que fizemos boas exibições e os resultados não acompanharam. O futebol é isto. Eram equipas já muito experientes na competição, nós éramos inexperientes, se podemos dizer assim, como equipa nestas andanças, mas mostrámos qualidade para ter feito melhores resultados", começou por dizer, em entrevista à Next, o canal do clube."Mas o que fizemos não nos deixa tristes, porque demos o máximo e poderíamos ter chegado mais longe, mas é importante continuar nas provas europeias e dar o nosso melhor para termos uma palavra a dizer nesta prova onde estamos agora", apontou, referindo-se assim à Liga Europa."Deve ser dos anos onde o lote de equipas da Liga Europa está mais forte. Sabemos disso, mas temos a ambição e vontade de demonstrar que não estamos aqui só para jogar, para competir, mas que podemos ter uma palavra a dizer na disputa do título. Mas é ir jogo a jogo, o futebol é fértil em resultados inesperados, mas temos de ter capacidade de ganhar, demonstrar o nosso futebol e vontade de querer vencer", disse ainda João Moutinho.Por ter sido 3.º classificado no Grupo C da Liga dos Campeões, atrás de Real Madrid e Nápoles, o Sp. Braga caiu para o playoff da Liga Europa, no qual medirá forças com o Qarabag, do Azerbaijão.