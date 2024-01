Moutinho lamenta derrota na Luz: «O Benfica foi eficaz nas oportunidades que teve»

João Moutinho considera que o Sp. Braga fez uma excelente exibição, no terreno do Benfica, mas que houve um fator que determinou quem seguiria em frente para os quartos-de-final da Taça de Portugal."O objetivo do Sp. Braga é competir e tentar ganhar todas as competições. Sabíamos que era a eliminar, contra uma equipa muito difícil. Entrámos bem, marcámos primeiro e no espaço de cinco minutos perdemos a vantagem. Vamos para intervalo em desvantagem. Regressámos fortes de novo, com uma postura muito boa, a querer ganhar o jogo. Conseguimos empatar, estar por cima do jogo. Mas o Benfica foi muito eficaz nas oportunidades que teve. E cai por terra um objetivo que tínhamos, pois queremos ganhar em todas as competições", começou por assinalar à RTP, num discurso que repetiu, mais tarde, à Sport TV: "O Benfica foi eficaz nas oportunidades que teve e conseguiu concretizar. Saímos tristes, pois queríamos continuar na Taça de Portugal. Mas vamos olhar em frente para pensar no jogo com o FC Porto".Visivelmente desapontado pelo resultado, João Moutinho, abordou de forma superficial a chegada ao jogo 1000, enquanto profissional. Ainda assim, referiu que é uma marca que "não é para muita gente". "Felizmente, não tenho tido lesões, o que é importante. Mas é uma marca. O que é para realçar é o que fizemos em campo".