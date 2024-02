Multa ao Sp. Braga por cânticos dos adeptos no jogo contra o Sporting: até Paulinho foi visado

O Sp. Braga foi multado em 1.224 euros pelo Conselho de Disciplina, ainda em relação ao jogo da meia-final da Allianz Cup, diante do Sporting, em Leiria. Em causa está o comportamento incorreto do público.Por um lado, foram retirados dois adeptos bracarenses das bancadas do Estádio Municipal de Leiria, por "atos provocatórios aos adeptos do Sporting". A multa explica-se ainda com cânticos entoados a visar a Liga Portugal, mas também Paulinho. O antigo jogador do Sp. Braga foi lançado aos 68 minutos de jogo e ouviu dos adeptos do Sp. Braga: "E oh Paulinho, vai para o c..."