Niakaté confirmado nos convocados do Mali para a CAN

Ainda que já fosse praticamente um dado adquirido, só esta terça-feira se tornou oficial. Niakaté, central do Sp. Braga, está integrado na convocatória do Mali para a Taça das Nações Africanas, voltando a merecer a confiança do selecionador Éric Sekou Chelle.O defesa, de 24 anos, já tinha inclusivamente seguido viagem para se juntar à seleção, não tendo por isso participado no primeiro treino da formação orientada por Artur Jorge em 2024, onde também não esteve Simon Banza, convocado pelo RD Congo para a mesma prova.